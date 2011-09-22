〔欧洲股市〕重挫4.7%至26个月最低收位,因受全球经济成长忧虑严重拖累

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数重挫4.7%

* 景气类股领跌

路透伦敦9月22日电---欧洲股市周四录得26个月最低收盘位,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)作出悲观经济展望,以及中国和欧洲数据疲弱,引发市场再度担心经济成长.投资者全面回避股市风险.

美联储称经济存在"严重"下行风险.中国制造业数据连续第三个月缩减,欧元区服务业也大幅萎缩.

股市呈大面积下跌,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股全军覆没,其中与经济成长关联较高且最易受经济衰退拖累的景气类股票跌幅居前.

"今日有关全球成长的忧虑要盖过了主权债危机,这并非是由于後者的风险减弱,而是全球成长担忧程度明显增加."ING Investment Management股票策略师Patrick Moonen称.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌4.7%,报875.30点,市值蒸发2,700亿美元,接近欧元区主权债救助基金规模的一半.

Euro STOXX波动性指数.V2TX大涨8%,但仍远低于9月高位.

STOXX欧洲600基础资源类股指数.SXPP,建筑和材料类股指数.SXOP 和汽车类股指数.SXAP跌幅介乎5.4-8.9%.

铜矿商Antofagasta (ANTO.L)放量暴跌12.7%,成交量约为90日均值的三倍.

英国富时100指数.FTSE重挫4.67%,报5,041.61点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌4.96%,报5,164.21点,法国CAC-40指数.FCHI挫跌5.25%,报2,781.68点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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