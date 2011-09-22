〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大跌近3%,商品市场普跌

路透芝加哥9月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至六个月低点,交易商表示在美联储周三警告美国经济风险"巨大"後,今日商品市场普跌.

美国原油期货CLc1重挫逾6%,且美股大跌令市场卖压加重.路透Jefferies CRB商品指数.CRB跌至12月初来最低.

大豆期货成交放量,超过22.4万口,较30日均值高约50%.

近月大豆期货Sc1触及12.81美元的盘中低点,为3月16日来近月合约的最低位.

中国公布的数据显示,制造业连续第三个月萎缩,而通胀数据攀升,令商品市场忧虑加重.

美国农业部证实向中国出口了18万吨大豆,2011/12年付运.

美国农业部公布上周出口销售美国大豆40.44万吨,市场预估为35-55万吨.

CBOT-11月大豆SX1收低37-1/2美分,报每蒲式耳12.83美元.10月豆油合约BOc1跌1.36美分,收报每磅53.68美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收低8.9美元,报每短吨330.9美元.

预估CBOT大豆成交量为241,609口,豆油成交135,802口,豆粕成交105,531口.

以下为CBOT农产品期货在1905GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 650.00 -35.75 -5.2% 3.3%

CBOT大豆Sc1 1283.00 -37.50 -2.8% -7.9%

CBOT豆粕SMc1 330.90 -9.00 -2.7% -10.6%

CBOT豆油BOc1 53.68 -1.36 -2.5% -7.0%

CBOT小麦Wc1 633.75 -33.00 -5.0% -20.2%

CBOT稻米RRc1 1666.50 -47.50 -2.8% 19.1%

EU小麦BL2X1 192.00 -4.75 -2.4% -24.0%

NYMEX原油期货CLc1 85.64 -1.28 -1.5% -6.3%

道琼工业指数.DJI 10,632 -492 -4.4% -8.2%

现货金XAU= 1789.40 -13.85 -0.8% 26.1%

欧元/美元EUR= 1.3676 -0.0021 -0.2% 2.5%

美元指数.DXY 77.3160 0.2860 0.4% -2.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1884 73 4.0% 6.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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