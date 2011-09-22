版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 03:11 BJT

〔标题新闻〕中国人民银行行长周小川称金砖国家(BRICs)应找到扩大自身经济内需的途径

金砖国家指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78K0EU]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐