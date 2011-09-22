〔标题新闻〕中国人民银行行长周小川称金砖国家(BRICs)应找到扩大自身经济内需的途径

更新版 1-半导体产业：韩国SK海力士欲收购东芝记忆体晶片业务少量股权--消息
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
金砖国家指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78K0EU]
消息人士曾称，东芝的目标是从此次业务出售筹资逾2,000亿日圆(17.9亿美元)，潜在的投资者包括私募股权公司、合作伙伴西部数据 以及日本政策投资银行。
路透北京2月7日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/7 -- 官方外汇储备 1月 2/8 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 2016年四季度 2/9 -- 金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 金融机构直接投资存量数据 2016年 2/10 -- 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7