〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至去年10月来最低,因全球经济衰退忧虑升温

路透多伦多9月22日电---加元兑美元周四重挫至11个月低点,盘中一度大跌近0.03美元,因投资人对全球经济衰退的担忧加重.

全球股市和商品市场也暴跌,因中国经济数据疲弱,且昨日美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济前景的展望低迷.

加拿大和美国股市都大跌超过3%,商品市场遭重创.美元指数攀升至七个月高位,因投资人避险.

加元兑美元CAD=D4跌2.1%,收报1.0274加元或0.9733美元,周三收报1.0059加元或0.9941美元,今日低点为1.0362加元或0.9651美元,为去年10月来最低.根据汤森路透数据,近3美分的跌幅为去年5月来最大.(完)

--编译 李军;审校 母红

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