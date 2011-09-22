〔美国债市〕日产、丰田和大众汽车在美国ABS市场发债

美国债市：公债发行日程表
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IFR纽约9月22日电---美国资产担保证券(ABS)市场连续第三周有大量新债进场.
超额认购水准带动发债商扩大发债规模,本周迄今已经有约29亿美元的新债定价.
日本日产汽车(7201.T)旗下 Nissan Auto Lease Trust发售9.7亿美元汽车贷款ABS,美银、布莱克和法国农业信贷银行(Credit Agricole)为承销商.
丰田汽车(7203.T)今年第二次涉足美国ABS市场,发售8.79亿美元优质零售汽车贷款支持ABS,巴克莱、花旗集团和摩根大通为牵头经办行.
大众汽车(VOWG_p.DE)旗下Volkswagen Credit Auto Master Owner
Trust也发售6.25亿美元新债,美银和苏格兰皇家银行为联席牵头经办行.(完)
--编译 李军;审校 母红
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