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商品期货 | 2011年 9月 23日 星期五 05:30 BJT

〔国际油市〕10月8日止四周OPEC石油日均出口料将增加13万桶--分析师

路透伦敦9月22日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月8日的四周内,石油日均出口料将增加13万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至10月8日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,270万桶,截至9月10日止四周原油出口量为2,257万桶.

OPEC在6月未能就增产达成协议.但沙特阿拉伯表示,该国会按照需求供应原油,且沙持已提高产量.

Oil Movements称,OPEC成员国产出仍然低于上年同期,因为利比亚供应中断.

Oil Movements还指出,截至10月8日止的四周出口预计较去年同期减少35万桶.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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