〔国际油市〕10月8日止四周OPEC石油日均出口料将增加13万桶--分析师

更正-芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透伦敦9月22日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月8日的四周内,石油日均出口料将增加13万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至10月8日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,270万桶,截至9月10日止四周原油出口量为2,257万桶.
OPEC在6月未能就增产达成协议.但沙特阿拉伯表示,该国会按照需求供应原油,且沙持已提高产量.
Oil Movements称,OPEC成员国产出仍然低于上年同期,因为利比亚供应中断.
Oil Movements还指出,截至10月8日止的四周出口预计较去年同期减少35万桶.(完)
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--编译 李军;审校 母红
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透2月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量增加0.51%至818.65吨，周五为814.51吨。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。