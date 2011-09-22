〔国际油市〕NYMEX原油期货重挫,因经济忧虑升温

路透纽约9月22日电---美国原油期货周四重挫逾6%,因经济数据疲弱令投资人对经济成长放缓的担忧加重,且美元大涨打压美元计价的油价.

周四报告显示,欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)初值降至49.1,标志着欧元区民间部门企业活动在两年来首次陷入萎缩.[ID:nCN1981731].

另一调查显示,德国9月商业活动增长幅度为两年多以来最低,新订单连续第三个月下滑,凸显在欧元区的关键时期,德国动能减弱.[ID:nCN1981709]

中国制造业数据疲弱令投资人愈发担心经济成长停滞,从而影响原油需求.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三警告美国本已疲弱的经济下行风险巨大,并推出拉低长期借款成本的新计划,以提振受困的楼市.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收低5.41美元,或6.3%,结算价报每桶80.51美元,今日盘中交投区间为79.66-85美元.今日百分比跌幅为8月8日大跌6.4%以来最大.

美国取暖油期货较汽油期货的升水1RBc1-HOc1猛增至29.32美分,为2009年1月来最大,超过2月触及的29.20美分今年高位.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月8日的四周内,石油日均出口料将增加13万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 80.51 -5.41 -6.3% 79.66 85.00 442,733 298,905

12月原油 80.75 -5.43 -6.3% 79.92 85.25 123,444 85,184

10月RBOB汽油 2.5600 -0.1065 -4.0% 2.5407 2.6470 23,063 37,350

11月RBOB汽油 2.5437 -0.1127 -4.2% 2.5244 2.6354 50,793 55,310

10月取暖油 2.8485 -0.0857 -2.9% 2.8195 2.9172 32,906 44,396

11月取暖油 2.8579 -0.0873 -3.0% 2.8302 2.9305 67,497 55,952

ICE合约

11月布兰特 105.49 -4.87 -4.4% 104.85 109.50 298,694 207,912

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 742,033 517,286 660,455 1,364,698 499

汽油 122,926 138,139 125,754 269,904 -2,718

取暖油 171,573 148,715 124,972 326,732 2,530(完)