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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 05:31 BJT

〔标题新闻〕金砖国家(BRICs)联合援助欧元区目前不可能也没有必要--俄罗斯财长

金砖国家指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7JU01G]

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