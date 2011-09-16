〔欧元债市〕德债上扬,如果欧盟财长会议令人失望可能延续升势

* 投资人权衡希腊债务危机解决希望以及债务危机现实状况

* 盖特纳现身欧盟财长会议,向欧洲施压

* 对危机解决办法存疑令德债收益率下滑

路透伦敦9月16日电---德国公债周五在震荡交投中上扬,因投资人权衡欧元区财长会议带来的宽慰以及欧元区仍需要应对的一系列问题.

欧元区二线国家公债大多上涨,因多家央行为融资有压力的欧元区银行提供美元流动性後,货币市场压力减轻,但如果在应对债务危机上没有新的措施,升势可能被扭转.

美国财长盖特纳不同寻常的现身欧洲财长会议,引发投资人预期欧洲政策制定者要对债务问题有更一致反应的压力加大.

法国和德国本周承诺将希腊保留在欧元区内後,希腊将获得急需的下一步援助款的希望增加.但分析师表示,进一步施援对解决长期债务问题帮助不大.

德债期货FGBLc1上扬66个跳动点,结算价报136.65,一些交易商看到鉴于财长会议结果的不确定性,周末前有一些空头回补.

一欧元区高阶官员表示,盖特纳在周五的会议上敦促欧元区财长将4,400亿欧元救助基金杠杆化,并释放更多资源应对债务问题.

但一消息人士向路透表示,财长没有反对,也不支持将救助基金杠杆化,令一些分析师对此次会议是否会有新的结果存疑.

指标德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌7个基点,报1.86%,一些策略师表示,该收益率可能回落向近期触及的纪录低点1.68%,甚至更低.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>