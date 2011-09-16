〔欧洲股市〕连续第四日收涨,因寄望财长会议将有统一行动计划

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨0.6%

* 瑞银放量反弹

* 法国巴黎银行和意大利裕信银行大跌

路透伦敦9月16日电---欧洲股市周五延展涨势,连续第四日收涨,受助于市场对决策者可能在周末举行的财长会议上出台统一的行动计划解决欧元区债务危机.

不过,法国和意大利银行股大幅走低,部分交易商称,预期穆迪可能在今日盘後调降意大利的债信评级.

法国巴黎银行(BNPP.PA)重挫7.6%;法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)急挫11%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)急挫7%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报937.85点,为逾一周最高收位.本周收涨2.4%,本周二该指数曾跌至26个月低点.

今日成交放量,为90日均值的161%,受三巫聚首日带动,即股指期货、股指期权和股票期权同日到期.

瑞士银行UBSN.VX涨幅居前,放量上扬5.2%,成交量为30日均值的逾三倍,该股在周四重挫逾10%.

"总而言之,本周表现不错.市场认为本周末在波澜举行的财长会议将有利好消息传出,"Brewin Dolphin Securities驻伦敦的首席策略师兼研究部主管Mike Lenhoff称.

"市场已测试低位,不准备进一步走低.市场可能进一步上扬."

英国富时100指数.FTSE收涨0.58%,报5,368.41点;德国股市DAX指数.GDAXI升1.18%,报5,573.51点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.48%,报3,031.08点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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