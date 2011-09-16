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市场报道 | 2011年 9月 17日 星期六 05:25 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美元走强

路透芝加哥9月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下挫1.2%至五周低点,交易商称美元走强令玉米期货承压.

本周,CBOT玉米期货重挫6%,为6月中来最大周度跌幅.玉米已经连跌三周.

盘中稍早,玉米价格跌穿7美元,这是8月中来首次跌穿该关键水准.

玉米期货开盘後一度因空头回补上涨,但迅速转跌.

美国政府数据显示,美国农户种植了8,736万英亩玉米.

本周末,美国中西部预报有一些降雨,但对玉米作物来说太晚,而且可能拖延收割.

12月玉米期货CZ1跌9美分,收报6.92美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为244,641口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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