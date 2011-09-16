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市场报道 | 2011年 9月 17日 星期六 03:07 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,但仍陷于区间交投

路透纽约9月16日电---棉花期货周五收低,周末前少量後续投资者抛盘,但经纪商表示,市场仍陷于交投区间内,但可能在下周也保持在该区间内.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌1.10美分,收报每磅1.1052美元,盘中交投区间为1.0941-1.1205美元.周四该合约跌2.05美分,为8月25日来最大当日跌幅.

本周,棉花期货较上周收盘价1.1187美元跌了1.2%.

汤森路透初步数据显示,周五总成交量为逾6,800口,较30日均值低逾四成.

过去几个交易日,12月期约在1.09-1.15美元区间内,周四美国公布棉花出口销售疲弱後,期棉颓势加剧.

洲际交易所(ICE)数据显示,周四棉花期货成交量为16,415口,周三为14,239口.截至9月15日,棉花市场未平仓合约为155,680口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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