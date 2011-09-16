〔纽约期市〕ICE期棉收低,但仍陷于区间交投

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约9月16日电---棉花期货周五收低,周末前少量後续投资者抛盘,但经纪商表示,市场仍陷于交投区间内,但可能在下周也保持在该区间内.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌1.10美分,收报每磅1.1052美元,盘中交投区间为1.0941-1.1205美元.周四该合约跌2.05美分,为8月25日来最大当日跌幅.
本周,棉花期货较上周收盘价1.1187美元跌了1.2%.
汤森路透初步数据显示,周五总成交量为逾6,800口,较30日均值低逾四成.
过去几个交易日,12月期约在1.09-1.15美元区间内,周四美国公布棉花出口销售疲弱後,期棉颓势加剧.
洲际交易所(ICE)数据显示,周四棉花期货成交量为16,415口,周三为14,239口.截至9月15日,棉花市场未平仓合约为155,680口.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类