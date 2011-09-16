〔美国股市〕ADR表现不一,欧元区债务忧虑缓解扶助银行业股表现

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约9月16日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周五涨跌互见,银行业股多数上涨,因各国领导人共同致力遏制欧元区债务危机,投资者乐观情绪日渐高涨.
荷兰国际集团(ING)(ING.N)劲扬3.20%,报7.42美元.巴克莱(BCS.N)上扬1.96%,报10.40美元.瑞士信贷银行(CS.N)上涨2.47%,报26.12美元.
瑞银集团(UBS.N)反弹4.12%,其股票曾于周四大跌,当时该行表示未授权交易造成20亿美元亏损.
美国财长盖特纳周五敦促欧元区各国财长把欧元区救助基金作为杠杆,帮助解决主权债务危机,并取得一致口径,但相关举措并未商定.
这是本周领导人试图安抚市场焦虑情绪的最新迹象.银行股料最容易因危机而波动,特别是在违约发生的情况下.
周四,全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款.
欧洲市场传言评级机构穆迪投资者服务料有可能调降意大利债信评级,一定程度上抵消了金融股的正面消息.
金矿类企业亦随金价上涨.现货金XAU=最新上涨1%,报每盎司1,806.50美元.AngloGold Ashanti(AU.N)升3%.加拿大Barrick Gold(ABX.N)收高1.34%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR小涨0.11%,报120.81点.标准普尔500指数.SPX升0.57%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR小跌0.10%,报109.48点.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS上扬0.68%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌0.23%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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