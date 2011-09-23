〔欧元债市〕德债从纪录高位回落,後市要看政策制定者是否采取新行动

* 德债周末前从纪录高位回落

* 如果没有新的应对危机政策,德债将重启升势

* 意大利公债回稳,但下周料受供应打压

路透伦敦9月23日电---德债短期前景要看政策制定者是否会采取新的措施应对欧元区债务危机,除非周末有新的进展,否则下周避险需求将打压德债收益率创新低.

市场人士愈发相信希腊最终将出现债务违约,对欧元区银行体质的持续猜测令投资人将资金从较高风险资产中撤往德债.

12月德债期货FGBLc1交投震荡,盘中创下139.19纪录高位,之後回稳,结算价报138.12,因股市反弹,且债市投资人锁定获利.

20国集团(G20)财政官员周四承诺维持金融稳定,并表示各国央行做好准备在必要时提供流动性,不过会後公报中鲜有关于采取新行动控制欧债危机或重振全球经济的暗示.[ID:nCN1984109]

周五欧洲央行官员的讲话带动了央行将确保银行获得较长期资金的预期,可能是透过重新推出12个月流动性操作.市场正在消化欧洲央行降息的预期.

德国10年期和30年期公债DE10YT=RR DE30YT=RR收益率连续第二日创新低,分别触及1.637%和2.443%的低点.

意大利和西班牙公债收益率小跌,交易商称欧元区二线公债交投非常清淡.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率跌3.5个基点,报5.64%.

但意大利公债的升势可能短暂,因下周该国将标售超过120亿欧元的公债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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