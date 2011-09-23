〔欧洲股市〕尾盘反弹收涨,但本周录得16个月第三大单周跌幅

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.8%,本周大跌5.9%

* Euro STOXX 50指数触及2009年3月来最低

* 波动性指数技术图表呈现三角形态,预示该指数还将进一步上涨

* 尽管上涨,法国的银行股仍在跌势中

路透巴黎9月23日电---欧洲股市周五尾盘反弹收涨,但本周表现疲弱,对欧洲央行将采取进一步举措缓解该地区债务危机的希望扶助推高股市,法国银行股强劲反弹.

法国巴黎银行(BNPP.PA)大涨9.8%;法国兴业银行(SOGN.PA)攀升8.8%.交易商称,市场传言法国政府将以某种形式注资以提振银行资产负债表.

上述两家银行的发言人拒绝置评.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%,报882.18点,盘中一度触及26个月低点.

本周该指数累计回落5.9%,为16个月第三大单周跌幅.

"本周市场表现很糟,这是在欧洲数国实施银行股卖空限制的情况下发生的,"WorldSpreads France的主管Derek Lawless称.

"市场感到金融系统存在问题,但政界没讲实话."

盘中稍早,股市重挫,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E一度大跌3%,触及2009年3月金融危机高峰以来最低.

尽管周五上涨,Euro STOXX 50波动性指数.V2TX升1.6%,收报48.5,该指数本周劲扬13%,其技术图表在过去几周呈现上升的三角形态,预示该指数近期可能升穿56.

英国富时100指数.FTSE小涨0.5%,报5,066.81点;德国股市DAX指数.GDAXI升0.63%,报5,196.56点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.02%,报2,810.11点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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