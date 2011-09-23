〔美国债市〕高收益公司债违约保护成本接近两年高位,今日宣布两笔新债

IFR纽约9月23日电---高收益公司债违约保护成本周五升至近两年高位,投资人信心则大幅下降,因对全球经济衰退的忧虑升温重创风险资产市场.

根据Markit,CDX HY16指数周四收在91.5点,临近9月12日低位91点,後者为2009年9月迄今最低水准.

波动性延续料将令一级市场新债发行的希望落空.部分分析师曾暗示,若情况允许,未来几周市场料有可能迎来约90亿美元新券供应.8月市场大幅动荡,以及9月市场步伐缓慢令交易量受限.

本周市场已有三笔新债定价.今天也有两支新债进场,显示高收益公司债市场仍有弹性.

不过,市场波动性可能会对Stillwater Mining(SWC.N)产生影响.该公司看来愈发有可能将其3亿美元五年期不可赎回优先债发售推迟至下周.该公司昨日结束路演,德意志银行担任是次交易的唯一簿记行.相关收益将用来为收购Peregrine Metals Ltd融资.

其他公司方面,Platinum Energy Solutions宣布计划发售2015年3月到期、收益率为14.25%的高级优先债.摩根大通担任交易的唯一簿记行.定价预计将在下午进行.收益将用来增购核心运营设备,以及用于运营资本和一般企业用途.

MannKindMKND.O今日宣布将发行3.70亿美元六年期不可赎回优先债,该券为折价发售.Global Hunter和Knight担任联席簿记行.下周一将在欧洲和美国展开为期两周的路演,定价预计在10月的第二周进行.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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