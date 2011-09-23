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债券 | 2011年 9月 24日 星期六 02:07 BJT

〔标题新闻〕金融危机前债务累积和危机本身造成经济复苏异常乏力,并压制政策效果--杜德利

杜德利为纽约联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7HU01D]

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