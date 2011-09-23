〔芝加哥期市〕CBOT大豆连跌三日并触及近10个月低点,因多头结清仓位

路透芝加哥9月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连跌第三日,并触及近10个月低点,交易商称因後续结清仓位动作,投资人对经济的忧虑打压多数商品价格.

美国期金暴跌超过100美元,令此间市场卖压加重.

但大豆期货因低吸买盘收盘脱离日低,近月大豆期货Sc1盘中低见12.50美元,为近月合约去年12月1日来最低,但收报12.58美元,跌25美分.

本周大豆期货重挫7.1%,为两年最大单周跌幅.

10月大豆期权到期,但多数卖权未平仓合约执行价位于或高于13美元水准,远高于周五收盘价.

Informa Economics预计明年美国大豆种植面积增至7,580万英亩,较今年增加80万.

Informa还将今年美国大豆产量预估上调至30.92亿蒲式耳,9月6日预估为30.61亿蒲式耳,且高于美国农业部目前预估的30.85亿.

交易商表示,美国农业部证实向中国出售12.6万吨美国大豆.

10月豆油合约BOc1跌1.28美分,收报每磅52.40美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收低4.9美元,报每短吨326美元.

预估CBOT大豆成交量为227,921口,豆油成交176,692口,豆粕成交1285,30口.

以下为CBOT农产品期货在1901GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 638.50 -11.50 -1.8% 1.5%

CBOT大豆Sc1 1258.00 -25.00 -2.0% -9.7%

CBOT豆粕SMc1 326.00 -4.90 -1.5% -12.0%

CBOT豆油BOc1 52.40 -1.28 -2.4% -9.2%

CBOT小麦Wc1 640.75 7.00 1.1% -19.3%

CBOT稻米RRc1 1648.50 -18.00 -1.1% 17.8%

EU小麦BL2X1 191.25 -0.75 -0.4% -24.3%

道琼工业指数.DJI 10,729 -6 -0.1% -7.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1920 36 1.9% 8.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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