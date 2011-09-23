版本:
中国
债券 | 2011年 9月 24日 星期六 02:58 BJT

〔标题新闻〕FED非传统货币政策能有效降低长期借款成本,但对实质经济的效果不明-威廉姆斯

威廉姆斯为旧金山联储银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEBE7DA02P]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐