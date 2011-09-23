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债券 | 2011年 9月 24日 星期六 03:32 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩阔,长债遭抛售

IFR纽约9月23日电---尽管美国公债市场回落,且风险市场反弹,但美国机构债较可比公债利差周五仍扩阔2-4个基点.

今日走势始于一大型中长线卖家抛售长期机构债.

由于临近季末,交易员不愿在收益率仍处于历史低点且收益率曲线可能进一步收窄的情况下建立新的库存.

在美联储宣布卖短债买长债计划後,机构债利差扩阔3-14个基点,机构债收益率曲线大幅趋陡.

总体资金流强劲.TRACE报告总成交金额为81.43亿美元,成交宗数为3,639.

下周机构债回赎规模为139.67亿美元,本周为120.63亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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