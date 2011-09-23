〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩阔,长债遭抛售

IFR纽约9月23日电---尽管美国公债市场回落,且风险市场反弹,但美国机构债较可比公债利差周五仍扩阔2-4个基点.

由于临近季末,交易员不愿在收益率仍处于历史低点且收益率曲线可能进一步收窄的情况下建立新的库存.