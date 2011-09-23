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债券 | 2011年 9月 24日 星期六 04:11 BJT

〔美国债市〕巴克莱资本分析师称本周ABS二级市场相对活跃

IFR纽约9月23日电---巴克莱资本分析师指本周美国有资产担保的证券(ABS)二级市场相对活跃.

该行报称民间学生贷款ABS和次级债较之前一周扩阔20-25个基点,经销商库存支持的ABS利差扩阔约10个基点.

分析师将抛售活动多数归因于投资人从账面剔除风险.

本周亮点是三年期高级汽车贷款ABS,据报扩阔5个基点,浮息银行卡高级债扩阔1-3个基点.

二级非机构住宅抵押贷款支持债券(RMBS)资金流开始回升,因卖家目前愿意出手.

ABS一级市场连续第三周有不错的表现,有更多发债企业陆续进场.(完)

--编译 李军;审校 母红

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