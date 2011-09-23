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债券 | 2011年 9月 24日 星期六 04:09 BJT

〔标题新闻〕IMF会支持ECB降息,因欧元区经济成长大幅放缓且没有通胀压力--IMF欧洲部部长

IMF为国际货币基金组织

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE78M03Z]

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