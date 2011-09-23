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市场报道 | 2011年 9月 24日 星期六 05:10 BJT

〔加拿大股市〕跌至今年低点并进入熊市区域,受资源股重挫拖累

路透多伦多9月23日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五触及今年低点,并跌至熊市区域,因对全球经济衰退和希腊债务违约的忧虑日益加重,重创商品价格,此间资源股大跌.

权重的原材料股急挫4.4%,金价崩跌逾6%,为2008年金融危机以来最大跌幅.金矿股跌5%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收挫99.64点,或0.86%,报11,462.87点,盘中低见11,355.82点,为2010年7月以来最低.

10大类股中有八类上涨,但能源股因油价挫至六周低点而收低1.1%.

金融股收高0.5%,扶助大盘限制跌幅.(完)

--编译 李军;审校 母红

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