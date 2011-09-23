〔国际油市〕NYMEX原油期货收挫,因经济忧虑持续

* 美国原油期货录得5月来最大单周百分比跌幅

* 交投震荡,因投资人关注希腊债务危机和欧元区忧虑

路透纽约9月23日电---美国原油期货周五下跌,交投震荡,因对欧元区有新的忧虑,加重经济低迷气氛,打压油价本周重挫逾9%.

商品和金融市场走势反复,因投资人对欧洲债务危机的有好有坏的消息作出反应,且美联储指经济下行风险巨大.

周五,希腊淡化了有关其正考虑让银行业债权人承担更多损失的解决办法的报导,而该国又有新一轮罢工抗议新的撙节措施.

美股收高,在连跌四日後暂歇.本周道琼工业指数.DJI重挫6.4%,为2008年10月来最大周度百分比跌幅;标普500指数跌6.6%,Nasdaq指数跌5.3%.[.NCN]

欧洲股市周五尾盘反弹收涨,但本周表现疲弱,对欧洲央行将采取进一步举措缓解该地区债务危机的希望扶助推高股市.[.EUCN]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收低0.66美元,或0.82%,结算价报每桶79.85美元,今日盘中交投区间为77.55-81.81美元.本周美国原油期货跌8.11美元或9.2%,为5月6日该周以来最大周度百分比跌幅.

ICE布兰特原油期货LCOX1跌1.52美元或1.4%,报103.97美元,盘中在103.43-107美元之间交投,本周跌8.25美元或7.35%,为5月6日该周以来最大周度百分比跌幅.

NYMEX-10月RBOB汽油期货RBV1跌0.53美分或0.21%,结算价报2.5547美元,交投区间为2.5355-2.6129美元,本周跌幅为22.94美分或8.24%.

NYMEX-10月取暖油期货HOV1跌5.27美分或1.85%,结算价报2.7958美元,本周跌21.31美分或7.08%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 79.85 -0.66 -0.8% 77.55 81.81 399,926 459,998

12月原油 80.12 -0.63 -0.8% 77.81 82.00 132,265 130,573

10月RBOB汽油 2.5547 -0.0053 -0.2% 2.5355 2.6129 19,658 30,998

11月RBOB汽油 2.5244 -0.0193 -0.8% 2.5140 2.5985 52,142 55,067

10月取暖油 2.7958 -0.0527 -1.9% 2.7929 2.8758 25,537 43,418

11月取暖油 2.8059 -0.0520 -1.8% 2.8028 2.8861 59,652 72,682

ICE合约

11月布兰特 103.97 -1.52 -1.4% 103.43 107.00 237,321 305,825

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 735,056 786,485 652,011 1,381,547 -16,849

汽油 121,890 142,630 125,754 269,904 -2,718

取暖油 146,319 198,866 124,972 326,732 2,530(完)