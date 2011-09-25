(重温稿)〔美国股市〕在连挫四日後回稳,道指录得2008年10月以来最大单周跌幅

* 欧洲央行管委建议向银行体系提供更多流动性

* 惠普任命前eBay执行长惠特曼为新执行长後股价下挫

* 道指收高0.4%,标普升0.6%,Nasdaq上扬1.1%

路透纽约9月23日电---美国股市周五收涨,但道琼工业指数录得2008年金融危机高峰以来最惨的一周,因欧洲债务危机不断恶化以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)警告美国经济风险巨大.

本周之前四日的大跌令标普500指数本周下挫6.6%.

波动性攀升,重演8月的动荡.对希腊债务违约的担忧以及美联储对美国经济前景低迷的预估刺激股市遭大举抛售.

周五,股市走势反复,但标普500指数成功守住了8月8日低点1,119点,这是本周触动买盘的关键支撑位.

尽管市场仍可能进一步下滑,但许多交易商相信除非美国经济或欧洲情势出现严重恶化,否则不会进一步大跌.

"如果股市回升100点左右我会更高兴...但在如此谨慎时期,投资人对大举建仓还是有些犹豫,"纽约Mogavero, Lee & Co.执行长Doreen Mogavero表示.

CBOE波动性指数小涨0.6%,连升第五日.

本周道指跌6.4%,录得2008年10月以来最大单周跌幅;Nasdaq指数回落5.3%.

股市最初的反弹是因有货币政策制定者建议采取更多措施支撑欧洲金融体系.

欧洲央行管委诺沃特尼表示,建议欧洲央行向银行体系注入更多流动性.

道琼工业指数.DJI小涨37.65点,或0.35%,报10,771.48;标准普尔500指数.SPX收高6.87点,或0.61%,报1,136.43点.Nasdaq指数.IXIC上扬27.56点,或1.12%,报2,483.23点.

全球市场动荡升级令许多分析师下调标普500指数年底目标,即便是一些最乐观的投资人也开始有所收敛.

纽约Traxis Partners董事合伙人Barton Biggs向Reuters Insider表示,"我们非常保守.我们将净多头仓位由一周前的70%下调至目前的20%."

Bespoke Investment Group指目前对标普500指数的年底目标预估均值为1,311点,年初为1,374点,较今年高位1,406点低约100点.

Biggs表示,美国经济重陷衰退的机率目前在四分之三,因欧洲和美国官员没有采取足够措施应对银行业问题和经济疲弱.

"金融市场对欧美官员摆姿态,不做实事解决全球经济危机已经厌烦."他表示.

"全球经济重陷衰退的可能性迅速上升."

一向看多的BlackRock首席股市策略师Bob Doll表示,他感觉市场已经消化了多数坏消息,他预计双底衰退的机率约为三分之一.

晶片股提振Nasdaq指数,费城半导体指数.SOX升2%.德州仪器TXN.N大涨3.8%,报27.22美元,此前Caris上调了该股评级.

惠普(HPQ.N)任命前eBay执行长惠特曼为新任执行长後,该股下挫2.1%,报22.32美元.

纽约证交所(NYSE),美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约89亿股,远高于日均值79.4亿股.

纽约证交所涨跌股家数分别为1,884和1,104,Nasdaq市场则为1,728和815.(完)

--编译 李军;审校 母红

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