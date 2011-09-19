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商品期货 | 2011年 9月 19日 星期一 23:09 BJT

〔USDA报告〕9月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月19日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/15/11 09/08/11 09/08/11 09/16/10

初值 修正值 前值

小麦 33,334 16,426 15,716 33,500

燕麦 5 0 0 0

大麦 0 2,340 2,324 1,246

玉米 22,394 18,806 16,542 35,927

高粱 1,444 3,209 3,209 5,139

大豆 10,007 11,958 11,757 12,872

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 349,564 329,837

燕麦 156 34

大麦 5,346 1,659

玉米 45,711 96,075

高粱 4,846 6,173

大豆 23,903 23,456

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 母红

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