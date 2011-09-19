〔USDA报告〕9月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 09/15/11 09/08/11 09/08/11 09/16/10
初值 修正值 前值
小麦 33,334 16,426 15,716 33,500
燕麦 5 0 0 0
大麦 0 2,340 2,324 1,246
玉米 22,394 18,806 16,542 35,927
高粱 1,444 3,209 3,209 5,139
大豆 10,007 11,958 11,757 12,872
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 349,564 329,837
燕麦 156 34
大麦 5,346 1,659
玉米 45,711 96,075
高粱 4,846 6,173
大豆 23,903 23,456
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。