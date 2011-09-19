版本:
中国
债券 | 2011年 9月 19日 星期一 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.010%,投标倍数为4.70

路透华盛顿9月19日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.010

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.010

价格/得标

价格 99.997472

比率 22.51%

投标倍数 4.70

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,993,100

总投标 136,262,870,600

竞争性投标得标 28,159,862,500

非竞争性投标得标 841,130,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/22

到期日 2011/12/22

CUSIP码 9127953Y5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐