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债券 | 2011年 9月 20日 星期二 00:47 BJT

〔英国债市〕英债期货收在六日高位,因欧元区债务危机忧虑

路透伦敦9月19日电---英债期货周一上扬,收在六日高位,跟随德债期货走势,此前欧元区政策制定者未能在周末在应对债务危机上取得任何进展.

周末欧洲财长会议没有行动决议殃及对较高风险资产的需求,拖累欧股重挫逾2%,并提振避险资产.

市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周会议上将采取行动扶助蹒跚的美国经济的预期也提振公债市场.

12月英债期货FLGZ1收涨84个跳动点,至130.40,为9月13日来最高收位,涨幅同德债期货FGBLZ1大致相同.

现货公债市场,10年期英债期货收益率回落9个基点,至2.39%,与可比德债收益率差收窄3个基点,至59个基点.短债表现不及较长期公债,五年期英债收益率仅跌5个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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