〔英国债市〕英债期货收在六日高位,因欧元区债务危机忧虑

市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周会议上将采取行动扶助蹒跚的美国经济的预期也提振公债市场.

12月英债期货FLGZ1收涨84个跳动点,至130.40,为9月13日来最高收位,涨幅同德债期货FGBLZ1大致相同.

现货公债市场,10年期英债期货收益率回落9个基点,至2.39%,与可比德债收益率差收窄3个基点,至59个基点.短债表现不及较长期公债,五年期英债收益率仅跌5个基点.(完)