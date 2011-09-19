〔全球金市〕金价下挫逾2%,因避险吸引力降低

* 公债和美元上涨,黄金避险吸引力降低

* 投资人关注美联储货币政策会议

路透纽约/伦敦9月19日电---黄金周一失去避险吸引力,重挫逾2%,因对希腊可能出现债务违约以及欧元区危机蔓延的担忧带动投资人转投公债和美元.

欧洲领导人举行的应对欧元区债务危机的会议未能提出解决办法,令投资人担心希腊可能出现债务违约.投资人从较高风险资产中撤出,在美国公债和美元中避险.

希腊总理取消访美,而在国内召开紧急内阁会议.德国总理梅克尔所属政党在柏林地区选举中失利,提升了市场对于欧债危机恶化的忧虑.[ID:nCN1973605]

两周前才创下1,920美元上方纪录高位的金价今日跌穿1,800美元的心理关口.一些基金经理人和分析师认为,金价在反弹之前可能要跌至1,700美元下方.

较长期美国公债升幅超过10年期指标债,30年期长债收益率跌至2009年1月来最低.美元指数大涨1%,升幅为一周最大.

TEAM Financial Asset Management投资组合经理人James Dailey表示,对美联储为期两日货币政策会议的不确定性可能令投资人对黄金采取观望态度.

"要看美联储所言所行,金市风云可能突变."Dailey称.

市场普遍预计美联储将进一步实施宽松货币政策,但分析师表示,这不一定就会削弱美元.

1715GMT,现货金XAU=报每盎司1,770美元,上周五尾盘报1,810.84美元,今日盘中一度跌穿1,770美元.

美国期金GCZ1报每盎司1,776美元,上周五结算价报1,814.70美元.

--------------------------1745GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1777.10 -37.70 -2.1% 25.0%

COMEX白银期货 SIU1 39.165 -1.666 -4.1% 26.6%

COMEX铂金期货 PLV1 1773.50 -40.40 -2.2% -0.3%

COMEX钯金期货 PAU1 714.95 -20.85 -2.8% -11.0%

现货金 XAU= 1773.79 -36.94 -2.0% 25.0%

现货银 XAG= 39.06 -1.54 -3.8% 26.6%

现货铂金 XPT= 1766.25 -38.58 -2.1% -0.1%

现货钯金 XPD= 709.97 -17.08 -2.3% -11.2%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=