〔USDA报告〕截至9月18日当周美国作物生长报告摘要(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月19日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 09/18/11 09/11/11 09/18/10 五年均值
棉花生长情况
- 优 4 4 14 --
- 良 23 24 44 --
- 普通 28 28 29 --
- 差 20 19 9 --
- 很差 25 25 4 --
玉米生长状况
- 优 11 11 20 --
- 良 40 42 48 --
- 普通 28 27 21 --
- 差 13 13 8 --
- 很差 8 7 3 --
大豆生长情况
- 优 10 12 17 --
- 良 43 44 46 --
- 普通 29 27 25 --
- 差 13 12 9 --
- 很差 5 5 3 --
稻米生长情况
- 优 24 24 -- --
- 良 40 40 -- --
- 普通 27 28 -- --
- 差 8 7 -- --
- 很差 1 1 -- --
棉花结桃率 69 57 66 54
棉花盛铃率 11 9 12 10
玉米凹损率 92 84 97 91
玉米成熟率 46 29 67 48
玉米收割率 10 -- 18 11
大豆落叶率 33 15 56 47
冬麦种植率 14 6 19 20
稻米收割率 47 37 65 48
春麦收割率 93 83 86 92(完)
浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选