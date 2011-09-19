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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 04:09 BJT

〔USDA报告〕截至9月18日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿9月19日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 09/18/11 09/11/11 09/18/10 五年均值

棉花生长情况

- 优 4 4 14 --

- 良 23 24 44 --

- 普通 28 28 29 --

- 差 20 19 9 --

- 很差 25 25 4 --

玉米生长状况

- 优 11 11 20 --

- 良 40 42 48 --

- 普通 28 27 21 --

- 差 13 13 8 --

- 很差 8 7 3 --

大豆生长情况

- 优 10 12 17 --

- 良 43 44 46 --

- 普通 29 27 25 --

- 差 13 12 9 --

- 很差 5 5 3 --

稻米生长情况

- 优 24 24 -- --

- 良 40 40 -- --

- 普通 27 28 -- --

- 差 8 7 -- --

- 很差 1 1 -- --

棉花结桃率 69 57 66 54

棉花盛铃率 11 9 12 10

玉米凹损率 92 84 97 91

玉米成熟率 46 29 67 48

玉米收割率 10 -- 18 11

大豆落叶率 33 15 56 47

冬麦种植率 14 6 19 20

稻米收割率 47 37 65 48

春麦收割率 93 83 86 92(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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