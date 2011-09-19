〔美国债市〕CMBS和ABS新债发售本周将保持活跃

IFR纽约9月19日电---根据标准普尔,结构性融资证券发售上周增至99亿美元,此前数周发债活动低迷.

本周商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)新债将继续保持活跃,上周已有两宗新债定价.

高盛和花旗联席牵头经办和簿记的17亿美元定息CMBS周一发售,命名为GSMS 2011-GC5.价格指引为较互换利差185个基点.

摩根大通的8.07亿美元JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C5在上周五晚定价,亦为较互换利差185个基点.

9月有资产担保的证券(ABS)市场也有大量新债.美银、巴克莱和法国农业信贷银行联席承销9.7亿美元Nissan Auto Lease Trust 2011-B交易,为本周ABS新债发售开局.

美银和苏格兰皇家银行也在今日宣布5亿美元Volkswagen Credit Auto Master Owner Trust 2011-1交易.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>