〔美国债市〕CMBS和ABS新债发售本周将保持活跃

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月19日电---根据标准普尔,结构性融资证券发售上周增至99亿美元,此前数周发债活动低迷.
本周商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)新债将继续保持活跃,上周已有两宗新债定价.
高盛和花旗联席牵头经办和簿记的17亿美元定息CMBS周一发售,命名为GSMS 2011-GC5.价格指引为较互换利差185个基点.
摩根大通的8.07亿美元JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C5在上周五晚定价,亦为较互换利差185个基点.
9月有资产担保的证券(ABS)市场也有大量新债.美银、巴克莱和法国农业信贷银行联席承销9.7亿美元Nissan Auto Lease Trust 2011-B交易,为本周ABS新债发售开局.
美银和苏格兰皇家银行也在今日宣布5亿美元Volkswagen Credit Auto Master Owner Trust 2011-1交易.(完)
--编译 李军;审校 母红
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