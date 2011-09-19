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债券 | 2011年 9月 20日 星期二 04:49 BJT

〔美国债市〕机构债利差扩阔,欧元区债务危机忧虑提振美国公债

IFR纽约9月19日电---美国机构债周一表现不及公债升势,因投资人担心欧元区债务危机,再度涌入公债市场避险.

投资人对欧盟财长会议结果感到失望,机构债较可比公债利差扩阔1.5-2个基点.

机构债收益率曲线同美国公债收益率曲线一道趋平,因中长线投资人为第三套量化宽松政策做准备.美联储周二将开始为期两日的货币政策会议,市场普遍预期美联储将采取"卖短债买长债"的举措.

房利美选择仅续发10亿美元五年期债,令市场失望.此次标售得标利率为1.174%,投标倍数为2.8.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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