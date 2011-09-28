〔欧洲股市〕结束三日连涨收跌,欧元区危机缓解的希望因缺乏细节受限

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.2%

* 从周二16个月最大单日升幅中回落

* 市场寻求债务危机前景更明确

路透伦敦9月28日电---欧洲股市周三结束三日连涨收跌,对政界将很快采取行动遏制欧元区债务危机扩散的希望因缺乏细节而受限,令欧洲股市可能录得连续第五个月下跌.

不过,交易商称,鉴于近期逾7%的涨幅,回调幅度相对较小,且成交量不大,显示部分投资者缺乏在季度末前大规模调整头寸的意愿.

金融服务类股领跌,对冲基金Man Group (EMG.L)报称夏季资金大量外流後,股价放量崩跌25%,成交量为90日均值的逾4.5倍.

欧盟执委会建议施加金融交易税,令该类股雪上加霜.

商品价格重启跌势拖累商品股走软,Antofagasta (ANTO.L)大跌5.9%,必和必拓(BLT.L)收挫4.1%,因投资人持续担心经济成长前景.

尽管欧元区债务问题不可能简单顺利地解决,"目前讨论的议题转向'救助基金规模应有多大'上,这在之前一周甚至未被讨论过,"汇丰美国和欧洲股市策略部主管Peter Sullivan称.

"因此,尽管尚未有具体的消息,我认为讨论向更乐观的方向迈进."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%,报927.28点.昨日该指数大涨4.5%,9月迄今仍跌4.1%,今年迄今跌幅达17.3%.

但成交低迷,今日成交量相对于90日均值的84%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.44%,报5,217.63点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.89%,报5,578.42点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.92%,报2,995.62点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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