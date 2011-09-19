〔加拿大汇市〕加元/美元下滑,因欧洲债务危机忧虑刺激投资人转投美元

路透多伦多9月19日电---加元兑美元周一收低,因投资人再度担心欧洲债务危机,遂在美元中寻求避险.

全球股市结束四日连涨,欧元和油价下挫,因投资人又开始担心希腊可能违约,对经济造成的影响可能波及欧元区和更广泛地区.

但希腊财政部官员周一在同欧盟、国际货币基金组织(IMF)的商谈後表示,该国同国际贷款方接近达成协议,将继续获得金援後,美股和欧元尾盘从日低反弹.