〔加拿大汇市〕加元/美元下滑,因欧洲债务危机忧虑刺激投资人转投美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月19日电---加元兑美元周一收低,因投资人再度担心欧洲债务危机,遂在美元中寻求避险.
全球股市结束四日连涨,欧元和油价下挫,因投资人又开始担心希腊可能违约,对经济造成的影响可能波及欧元区和更广泛地区.
但希腊财政部官员周一在同欧盟、国际货币基金组织(IMF)的商谈後表示,该国同国际贷款方接近达成协议,将继续获得金援後,美股和欧元尾盘从日低反弹.
加元兑美元CAD=D4收报0.9897加元或1.0104美元,上周五收报0.9790加元或1.0215美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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