〔国际油市〕NYMEX原油期货下挫,因欧元区债务危机忧虑

* 股市下挫,因担心欧元区债务危机

* 美元强势扶助打压美元计价的原油

* NYMEX 10月原油期货周二到期

路透纽约9月19日电---美国原油期货周一下挫,因对欧元区债务危机的担忧升级,引发投资人担心商品的需求前景,打压股市和欧元,提振了美元.

全球股市结束四日连涨,欧元下挫,因担心希腊可能债务违约,并影响欧元区和可能更广泛地区的经济.

但在希腊财长表示,该国和国际出资方接近达成协议,将继续获得金援後,美股和欧元从日低反弹,美国公债价格缩减涨幅.

投资人也在等待美联储周二开始的为期两日的货币政策会议结果,美联储将在周三1815GMT宣布货币政策决定.市场预计美联储将加大较长期利率的下档压力,以试图提振经济复苏.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收低2.26美元,或2.57%,结算价报每桶85.70美元,今日盘中交投区间为84.79-87.75美元.

路透对分析师进行的初步调查显示,预计上周美国原油库存减少,汽油和馏分油库存增加.

BP(BP.L)公司发言人表示,周末已重启在北海North Sea Valhall油田的生产,出口在未来几天将继续增加.

官方数据显示沙特7月原油日产量为960.6万桶,比6月减少20.7万桶--JODI(联合石油数据库)

美国能源资料协会(EIA)报告显示,世界石油日需求量到2035年将攀升至1.122亿桶,较前次预估增加1.4%.

NYMEX-10月原油期货周二将到期.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 85.70 -2.26 -2.6% 84.79 87.75 104,255 210,962

11月原油 85.81 -2.37 -2.7% 84.90 87.80 272,159 181,501

10月RBOB汽油 2.6965 -0.0876 -3.2% 2.6875 2.7824 22,700 47,675

11月RBOB汽油 2.6751 -0.0836 -3.0% 2.6663 2.7587 22,329 42,858

10月取暖油 2.9447 -0.0642 -2.1% 2.9300 3.0062 33,770 51,933

11月取暖油 2.9543 -0.0628 -2.1% 2.9389 3.0139 26,478 23,344

ICE合约

11月布兰特 109.14 -3.08 -2.7% 108.70 112.11 159,966 219,606

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 548,707 615,463 707,166 1,401,165 17,904

汽油 62,868 138,437 125,754 269,904 -2,718

取暖油 92,590 114,431 124,972 326,732 2,530 (完)