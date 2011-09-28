〔美国债市〕投资级公司债市场发债步伐减缓,因欧债忧虑及新债表现不佳

IFR纽约9月28日电---投资级别公司债市场周三新债发售有所放缓,因有关欧洲方面的担忧情绪再度升温,以及迹象显示本周定价的BBB级别交易在二级市场表现不佳.

截至中午,仅有来自汤森路透(TRI.TO)和澳新银行(澳盛银行,ANZ)的两笔交易公布.其他企业表示将选择观望.

汤森路透透过巴克莱、德意志银行、摩根大通和苏格兰皇家银行发售3.50亿美元10年期债券,评级为Baa1/A-/A-.该券收益将用来偿还商业票据,後者曾用来为该公司赎回6亿加元、收益率报5.25%、7/2011年到期的债券提供再融资.

同时,澳新银行在现有10亿美元2016年到期的债券基础上增发3亿美元新债,该交易定价在101.649,收益率为2.849%,或较可比公债加码187个基点.花旗集团任联席承销商.

尽管昨天有类似QwestCTQ.N和美国航空AMR.N等"题材类债券"重返市场,部分新券在二级市场仍走低.这令部分投资者今日保持观望.

截至中午,IG17指数走阔1.125个基点,报137.75个基点.HY17指数下跌0.4375,报88.875.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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