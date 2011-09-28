〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因全球经济忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因投资人担心欧洲债务危机可能令全球经济成长放缓.
欧洲小麦期货周三在淡静交投中下滑,从昨日升势中回落,因交易商等待本周稍後可能会有的希腊债务救助计划.
分析师表示,美国春麦种植带北部收成欠佳会促使美国农业部下调今年全年小麦产量预估至2006年最低水准.
美国大平原硬红冬麦种植区将继续受干燥天气困扰,旱情短期没有缓解迹象.
12月小麦期货在所有关键的移动均线水准下方交投,九日相对强弱指标(RSI)报26.
12月小麦期货WZ1收低19-1/2美分,报6.38-3/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为66,998口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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