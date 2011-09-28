〔芝加哥期市〕CBOT大豆收在近10个月低点,因多头结清仓位

路透芝加哥9月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大跌3.1%,为逾六个月最大单日跌幅,并触及10个月低点,交易商称因宏观经济忧虑以及美国收割压力触动基金多头结清仓位.

因对欧元区债务危机持续担忧令美国原油期货大跌3.5%,令此间市场卖压加重.

大豆期货放量,成交超过22万口,较30日均值高约三成.豆粕和豆油期货成交量将很大.

农业气象学家表示,更干燥的天气不久将影响美国中西部大豆和玉米种植带的东部地区,令成熟作物脱水加速,并令收割加快.

交易商表示,周二大豆期货收盘远低于日高对周三的交易而言是利空技术信号.

豆粕和豆油期货跟随大豆期货走软.

11月大豆期货SX1收挫39-1/2美分,报每蒲式耳12.23-1/2美元.10月豆油合约BOc1跌1.02美分,收报每磅51.55美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1大跌11.2美元,报每短吨315.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为240,305口,豆油为124,245口,豆粕为129,552口.

以下为CBOT农产品期货在1902GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 630.75 -21.50 -3.3% 0.3%

CBOT大豆Sc1 1223.50 -39.50 -3.1% -12.2%

CBOT豆粕SMc1 315.40 -11.20 -3.4% -14.8%

CBOT豆油BOc1 51.55 -1.02 -1.9% -10.7%

CBOT小麦Wc1 638.75 -19.50 -3.0% -19.6%

CBOT稻米RRc1 1628.00 -7.00 -0.4% 16.3%

EU小麦BL2X1 190.75 -3.75 -1.9% -24.5%

NYMEX原油期货CLc1 81.48 -2.97 -3.5% -10.8%

道琼工业指数.DJI 11,153 -38 -0.3% -3.7%

现货金XAU= 1608.59 -40.31 -2.4% 13.3%

欧元/美元EUR= 1.3582 -0.0005 0.0% 1.8%

美元指数.DXY 77.8330 0.3300 0.4% -1.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1920 -7 -0.4% 8.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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