〔美国债市〕机构债利差收窄,中期机构债表现出众

IFR纽约9月28日电---机构债较可比公债利差周三收窄1-3个基点,中期机构债表现出众.美国公债收益率回落以及近期机构债利差扩阔吸引短线和中长线投资人.

中期机构债在约一周内一直在下滑,所以今日较可比公债利差收窄3个基点并不令人意外.

巴克莱指标资产组合指数(Barclays Benchmark Portfolio Index)显示,9月机构债存续期延长0.10年,与8月水准持平,略低于去年9月的0.12年,但仍略高于9月均值0.09年.

月底买盘也浮现,但多数集中在中期债至较长期机构债.房利美周度三个月新券标售需求强劲也同月底粉饰账面有关.

房利美标售三个月和六个月新券各10亿美元,得标利率分别为0.020%和0.085%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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