〔国际油市〕NYMEX原油期货收挫,因欧元区忧虑以及库存增加

* 欧元区的不确定性和希腊债务危机忧虑打压油价

* 在德国对救助基金计划投票前,商品市场遭抛售

* 欧元下滑、美元上涨刺激厌恶风险情绪

* EIA库存数据显示上周原油库存增幅大于预期

* 关注周四美国公布的上周初请失业金数据

路透纽约9月28日电---美国原油期货周三大跌逾3%,在德国议会周四对是否支持赋予欧元区救助基金新的权限进行投票前,商品市场遭普遍抛售.

对希腊是否能获得更多欧元区援助的不确定性也加重了对该地区财政体质的忧虑.

由于上述因素,欧元下挫、美元上涨,引发投资人的避险情绪.

美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存增幅大于预期,也令油价承压.

交易商称,周五月底和季末的轧平账面动作令商品市场卖压加重.

美国政府公布的另一数据显示8月美国耐用品订单下滑,因汽车需求疲弱,这也令投资人沮丧.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLX1收挫3.24美元,或3.84%,结算价报每桶81.21美元,今日盘中交投区间为81.11-84.62美元.

ICE布兰特原油期货LCOX1收低3.33美元,或3.11%,报103.81美元.美国原油期货较布兰特原油期货的贴水缩窄至22.60美元,周二报22.69美元.

EIA公布上周美国原油库存增加192万桶,预估为增加80万桶,汽油库存增加79.1万桶,预估为增加100万桶,馏分油库存增加7.2万桶,预估为增加60万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 81.21 -3.24 -3.8% 80.54 84.62 268,098 313,568

12月原油 81.46 -3.22 -3.8% 80.80 84.85 72,025 87,081

10月RBOB汽油 2.6507 -0.0448 -1.7% 2.6460 2.7063 16,761 42,394

11月RBOB汽油 2.5753 -0.0607 -2.3% 2.5671 2.6451 50,052 67,957

10月取暖油 2.8184 -0.0582 -2.0% 2.8125 2.8895 12,461 34,849

11月取暖油 2.8271 -0.0586 -2.0% 2.8200 2.8970 51,533 74,186

ICE合约

11月布兰特 103.81 -3.33 -3.1% 103.23 107.41 200,703 219,790

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 455,016 541,721 648,878 1,380,562 -2,069

汽油 137,116 223,548 122,232 275,798 -115

取暖油 127,113 198,442 128,400 333,130 5,462 (完)