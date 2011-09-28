〔美国债市〕美国公债价格下滑,但因股市大跌而缩减跌幅

* 美国公债因股市大跌而缩减跌幅

* 指标10年期公债收益率徘徊在2%附近

* 350亿美元五年期公债标售需求强劲

* 预期季末买盘将限制市场跌幅

路透纽约9月28日电---美国公债价格周三下滑,因美国经济数据不算太低迷,且投资人对欧洲将采取果断措施应对债务危机的希望限制了需求,不过午後股市大跌令公债跌幅缩窄.

在美国财政部标售350亿美元五年期公债获得强劲需求後,公债也获得买盘.

一些投资人原本担心投资人对五年期新债的兴趣将降低,因美联储新一轮卖短债买长债计划中没有目标买入该年期债券.

美联储计划买入六年或更长时间到期的公债,卖出三年或更短时间到期的公债,以拉低长期利率,以刺激新的放贷,提振迟滞的经济.

"从某种角度看,美联储没有提到五年期债券,"芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示,但"标售需求非常不错."

周四美国财政部将标售290亿美元七年期公债,为本周最後一次标售.

五年期公债获强劲需求扶助公债价格缩减稍早跌幅,但今日仍在平盘下方,因投资人等待希腊是否能获得援助避免违约的进一步消息.

股市午後大跌也扶助公债市场,金属和能源价格重挫殃及商品类股,凸显投资人对经济和欧洲仍未解决的问题的担忧.

近几日对欧洲将采取新措施的乐观情绪令公债需求降低,带动公债收益率重回逾一周最高水准.

但对欧洲领导人应对危机行动能有多快和多广仍有疑虑.

"目前来自欧洲的好消息都被消化了.市场现意识到唯一的风险是希望落空."芝加哥Mizuho Securities USA期货销售部门董事Chuck Retzky表示.

来自收益较高的公司债供应的竞争也令公债收益率升压加重,分析师表示.根据汤森路透旗下IFR,本周已有近50亿美元的公司债发售,本月迄今的新债规模超过了500亿美元.

交易商和分析师表示,对季末前一些基金经理人可能将资金从股市转投债市的预期也限制了市场跌幅.

**焦点在欧洲**

分析师称,由于欧洲的财政困境变化无常,美国公债收益率不太可能从目前水准进一步大涨.

"因欧洲情势,公债收益率事实上有了上限,"Baird Private Wealth Management固定收益策略师Craig Elder表示.

交易商表示,周三稍早,美国公布的企业支出数据强于预期,显示美国经济放缓没有像一些人士担心得那麽严重後,美国公债受创.

美国商务部公布,8月不包括飞机的非国防资本财订单跳升1.1%,高于分析师预估的0.3%.

指标10年期公债US10YT=RR跌10/32,收益率报2.01%,稍早高见2.07%,为一周半最高.

30年期公债US30YT=RR跌16/32,收益率报3.09%,稍早高见3.15%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (- 1/32) 0.254

五年期公债US5YT=RR 100-6/32 (- 2/32) 0.961

10年期公债US10YT=RR 101-3/32 (- 7/32) 2.004

30年期公债US30YT=RR 112-25/32 (-10/32) 3.092(完)

--编译 李军;审校 母红

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