〔美国经济〕美联储主席表示经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题

路透9月28日电---美联储主席贝南克表示:

* 经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题

* 强有力的帮助市场反弹的楼市政策将会非常有用,并令美联储的政策产生更大效果

* 美国失业状况是一个全国危机

* TIPS利差近期已经下滑,显示投资人预计五至10年内通胀将低于2%

* 通胀预期大致在约2%的水准,这是美联储希望看到的通胀水准