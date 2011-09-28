〔美国经济〕美联储主席表示经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月28日电---美联储主席贝南克表示:
* 经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题
* 强有力的帮助市场反弹的楼市政策将会非常有用,并令美联储的政策产生更大效果
* 美国失业状况是一个全国危机
* TIPS利差近期已经下滑,显示投资人预计五至10年内通胀将低于2%
* 通胀预期大致在约2%的水准,这是美联储希望看到的通胀水准
* 如果通胀或通胀预期降得太低,美联储才会作出回应.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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