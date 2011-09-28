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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 06:13 BJT

〔美国经济〕美联储主席表示经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题

路透9月28日电---美联储主席贝南克表示:

* 经济复苏和较长期经济成长仍有许多问题

* 强有力的帮助市场反弹的楼市政策将会非常有用,并令美联储的政策产生更大效果

* 美国失业状况是一个全国危机

* TIPS利差近期已经下滑,显示投资人预计五至10年内通胀将低于2%

* 通胀预期大致在约2%的水准,这是美联储希望看到的通胀水准

* 如果通胀或通胀预期降得太低,美联储才会作出回应.(完)

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