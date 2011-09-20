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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 00:49 BJT

〔欧洲股市〕收高2%,因防御类股票涨势抵消银行股的颓势

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高2%,成交不振

* 期货成交活跃,投资人买入对冲

路透巴黎9月20日电---欧洲股市周二大涨,防御类股票领涨,但是成交量低迷和希腊债务危机扩散担忧可能暗示反弹是暂时性的.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2%,报934.16点,成交量约为90日均值的80%.

高派息的防御类股票领涨,德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)上涨4.4%,赛诺菲安万特(SASY.PA)上扬3.2%,德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)收高4%.

标准普尔下调意大利主权评级打压人气.持有大量意大利债券的法国银行再遭抛售,法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)下挫3.1%,法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)下滑6.5%.

"基金经理目前没有买进.他们降低持仓,并通过股指期货进行对冲.成交量主要在这里."经纪商Global Equities量化销售交易主管David Thebault称.

美国联邦储备理事会周二开始为期两日的货币政策会议,预计将作出购买较长期公债的决定,以试图提振挣扎的经济复苏.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬2.1%,报2,140.41点,回到9月13-16日升势的23.6%费波纳奇回档位水准上方.

英国富时100指数.FTSE大涨1.98%,报5,363.71点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.88%,报5,571.68点,法国CAC-40指数.FCHI收高1.5%,报2,984.05点.(完)

--编译 李富强;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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