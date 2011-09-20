〔欧洲股市〕收高2%,因防御类股票涨势抵消银行股的颓势

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高2%,成交不振
* 期货成交活跃,投资人买入对冲
路透巴黎9月20日电---欧洲股市周二大涨,防御类股票领涨,但是成交量低迷和希腊债务危机扩散担忧可能暗示反弹是暂时性的.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2%,报934.16点,成交量约为90日均值的80%.
高派息的防御类股票领涨,德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)上涨4.4%,赛诺菲安万特(SASY.PA)上扬3.2%,德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)收高4%.
标准普尔下调意大利主权评级打压人气.持有大量意大利债券的法国银行再遭抛售,法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)下挫3.1%,法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)下滑6.5%.
"基金经理目前没有买进.他们降低持仓,并通过股指期货进行对冲.成交量主要在这里."经纪商Global Equities量化销售交易主管David Thebault称.
美国联邦储备理事会周二开始为期两日的货币政策会议,预计将作出购买较长期公债的决定,以试图提振挣扎的经济复苏.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬2.1%,报2,140.41点,回到9月13-16日升势的23.6%费波纳奇回档位水准上方.
英国富时100指数.FTSE大涨1.98%,报5,363.71点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.88%,报5,571.68点,法国CAC-40指数.FCHI收高1.5%,报2,984.05点.(完)
--编译 李富强;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类