〔欧洲股市〕收高2%,因防御类股票涨势抵消银行股的颓势

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高2%,成交不振

路透巴黎9月20日电---欧洲股市周二大涨,防御类股票领涨,但是成交量低迷和希腊债务危机扩散担忧可能暗示反弹是暂时性的.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2%,报934.16点,成交量约为90日均值的80%.

高派息的防御类股票领涨,德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)上涨4.4%,赛诺菲安万特(SASY.PA)上扬3.2%,德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)收高4%.

标准普尔下调意大利主权评级打压人气.持有大量意大利债券的法国银行再遭抛售,法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)下挫3.1%,法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)下滑6.5%.

"基金经理目前没有买进.他们降低持仓,并通过股指期货进行对冲.成交量主要在这里."经纪商Global Equities量化销售交易主管David Thebault称.

美国联邦储备理事会周二开始为期两日的货币政策会议,预计将作出购买较长期公债的决定,以试图提振挣扎的经济复苏.