〔欧元债市〕德债在美联储声明发布前持稳,意大利公债收益率上扬

* 标普下调意大利评等後,意大利公债收益率上扬
* 德债持稳,焦点转向美联储更多宽松政策预期
路透伦敦9月20日电---德国公债周二变动不大,因投资人为美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能实施更多宽松货币政策做准备.标准普尔下调意大利评等後,意大利公债收益率上扬.
美联储周二开始为期两日的货币政策会议,预计将作出购买较长期公债以提振经济复苏的决定.如果举措更为激进,可能拖累固定收益市场,打压德债.
但对希腊是否有能力确保下一笔国际援助款到位的担忧持续,且意大利评等遭调降提醒投资人欧洲情势仍脆弱,令欧元区二线国家公债普遍承压.
在美联储发布政策决定前,投资人不愿对德债大举建仓,10年期德债收益率已经接近历史低点.
在开高後,德债期货FGBLc1走势波动,结算价几乎持平,报137.44.
评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.[ID:nCN1975091]
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上扬11.6个基点,报5.71%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升2.7个基点,报5.39%,尽管一位交易商表示,欧洲央行在市场中再度表现活跃.
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB稍早一度跌至1.73%,离上周触及的1.70%下方纪录低点不远.(完)
--编译 李军;审校 母红
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