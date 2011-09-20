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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 02:49 BJT

〔金属期市〕期铜收在九个半月低点,因IMF下调全球经济成长预估

* 期铜跌势在盘後加剧

* IMF将全球经济成长预估由4.3%下调至4%

* 关注周三美联储货币政策会议决定

路透纽约/伦敦9月20日电---期铜周二收在九个半月新低,因在国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估後,全球需求前景疲弱.

欧洲债务危机不断升级、美国失业率居高不下以及中国大力控制通胀已令需求前景受压,IMF最新的预估令市场对下半年全球铜需求的前景更为悲观.

"目前没有任何因素能刺激投资人买入铜,"芝加哥Future Path Trading期货分析师Frank Lesh表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低55美元,报8,309美元,为11月底来最低收位.盘後卖压加重,铜价进一步跌至8,240美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1大跌5.70美分或1.5%,结算价报每磅3.7255美元,临近盘中交投区间3.7235-3.8240美元的下端.

IMF在经济展望中警告,债务负担重、产出放缓以及市场动荡扰乱了欧洲的经济复苏,政策制定者需要马上采取行动以避免该地区前景恶化.

IMF还将今明两年全球经济成长预估下调至4.0%,并下调全球几乎每个地区的成长预估,称风险仍偏于下档.三个月前,IMF还预计今明两年全球经济分别成长4.3%和4.5%.

尽管欧洲主权债危机仍令投资人担心全球经济成长前景,但一些市场人士对美联储周三将采取行动刺激经济谨慎乐观.

美联储周二开始为期两日的货币政策会议,预计周三将宣布"卖短债买长债"举措.

以下为1748GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 372.75 -5.50 -1.45 444.70 -16.18

LME期铝 2325.00 -15.00 -0.64 2470.00 -5.87

LME期铜 8300.00 -64.00 -0.77 9600.00 -13.54

LME期铅 2319.00 18.00 +0.78 2550.00 -9.06

LME期镍 21220.00 220.00 +1.05 24750.00 -14.26

LME期锡 22650.00 -60.00 -0.26 26900.00 -15.80

LME期锌 2082.50 -17.50 -0.83 2454.00 -15.14

上海期铝 17055.00 95.00 +0.56 16840.00 1.28

上海期铜 62960.00 -410.00 -0.65 71850.00 -12.37

上海期锌 16380.00 95.00 +0.58 19475.00 -15.89

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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