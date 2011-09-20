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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 04:12 BJT

〔美股盘後〕甲骨文公布第一季业绩後股价上扬1.3%

路透纽约9月20日电---美国企业软件巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O股价周二在美股盘後交易上扬1.3%,报28.72美元,此前该公司公布了第一季业绩.

甲骨文公布第一季GAAP每股盈利增长34%至0.36美元,非GAAP每股盈利增长14%至0.48美元,GAAP总营收增长12%,为84亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计甲骨文第一季每股盈利为0.46美元,营收为83.5亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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