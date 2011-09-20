〔美国股市〕涨跌互见,市场关注美联储货币政策会议

* 美联储开始为期两日的货币政策会议

* 标准普尔下调意大利信贷评等

* 苹果再创历史新高

* 道指升0.07%,标普500指数收低0.17%,Nasdaq指数收跌0.86%

路透纽约9月20日电---美国股市周二收盘涨跌互现,投资者静观美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会推出进一步经济刺激举措,以及希腊避免债务违约的磋商是否会取得进展.

今日成交为8月底来最低,市场回吐稍早约1%的升幅,因在意大利信贷评等遭下调後,投资人不敢大举做多.

晶片股跌幅居前,费城半导体指数.SOX收挫1.3%,拖累Nasdaq指数下滑,此前Xilinx (XLNX.O)下调第二季财测,该股大跌4.5%,报30.03美元.

希腊在同国际贷款方第二次电话会议前承诺进一步削减公共支出,这有助于缓和对欧洲债务危机的担忧.希腊必须说服国际援助方下个月提供更多金援,以避免违约.

市场预计美联储在周三两日的货币政策会议结束後会宣布计划入干预债市,压低长期利率,即卖短债买长债行动.

"他们关注许多投资人对美联储期望的要比美联储将采取的更多的事实,美联储会实施卖短债买长债举措,而不是第三套量化宽松政策."纽约ICAP Equities董事总经理Ken Polcari表示.

"他们在寻找确定性,而不是猜测,因为不确定性会令市场不稳.如果市场明确未来的方向,则会开始回到基本面因素,但如果不明确,就会根据主要消息交易."

公用事业、电信和保健等防御类股涨幅居前,显示投资人有不安.

道琼工业指数.DJI收高7.65点,或0.07%,报11,408.66;标准普尔500指数.SPX小跌2.00点,或0.17%,报1,202.09点.Nasdaq指数.IXIC回落22.59点,或0.86%,报2,590.24点.

盘中稍早,三大股指大涨1%,道琼工业指数高见11,550.22点,标普500指数日高报1,220.39点,Nasdaq指数的高位在2,643.37点.

苹果(AAPL.O)再创新高,一度劲扬约3%,报422.86美元,收报413.45美元,升0.4%.Wedbush Securities将该股列入"最佳买入"名单.

科技股中,IBM(IBM.N)升0.9%,报174.72美元,在道指成份股中表现最好,此前该公司对欧盟对其企业操作上的调查作出让步,达成和解.

甲骨文ORCL.O下挫2.3%,报28.35美元,盘後该公司公布业绩後,反弹上扬1.1%,报28.66美元.

美国公布的数据显示,8月房屋开工降幅大于预期,但市场对此不太关注.

交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约70.7亿股,今年迄今日成交均值为约79亿股.

纽约证交所涨跌股家数分别为1,099和1,891,Nasdaq市场则为702和1,823.(完)

--编译 李军;审校 母红

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