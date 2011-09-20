〔纽约汇市〕美元在美联储政策声明前下滑,瑞郎大跌

* 美联储发布政策决定前,投资人对买入美元较为谨慎

* 市场普遍预计美联储将宣布"卖短债买长债"举措

* 瑞郎因瑞士央行或上调欧元/瑞郎钉住汇率下限臆测大跌

路透纽约9月20日电---美元周二小跌,因市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)会采取进一步宽松货币政策,以刺激不断放缓的经济,但分析师表示上述举措不一定对美元不利.

瑞士公布的经济成长和贸易数据显示瑞郎强劲对该国经济的冲击越来越大後,投资人臆测瑞士央行可能会上调欧元兑瑞郎的下限,瑞郎大跌.

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)预计在周三为期两日的货币政策会议结束後宣布"卖短债买长债"举措,以压低较长期利率.

更多货币刺激政策,特别是量化宽松政策,通常被视为对美元不利,因这会增加美元流动性,并提升风险意愿.

但分析师表示,"卖短债买长债"举措对美元的影响应有限,因这并未扩大美联储的资产负债表.而且这一举措已经被市场消化,不会造成市场太大波动.

"美联储将本月会议由一日延长为两日,已经让市场准备好有重大宣布."纽约GFT汇市研究部门董事Kathy Lien表示.

美元指数.DXY跌0.2%,报76.985.

分析师表示,对欧洲债务危机以及全球经济放缓的担忧会继续带动投资人在美国公债中寻求避险,从而提振美元.

国际货币基金组织(IMF)周二下调全球经济成长预估,指经济前景面临的风险巨大.IMF称欧洲和美国有重陷衰退的可能.

**对瑞士央行的臆测**

欧元兑美元EUR=尾盘升0.1%,报1.3699美元,交易商未理会意大利评等遭下调的消息.

在欧盟、欧洲央行和IMF表示,同希腊就该国债务危机举行的电话会议取得良好进展後,欧元小幅扩大涨幅.

欧元兑美元在电子交易平台EBS上一度跌至1.35930美元,接近上周触及的约1.3495美元的2月来低点.跌穿该水准,可能为下探约1.3410美元铺路,这是去年6月至今年5月升势的50%回档位.

欧元和美元兑瑞郎都大涨,因市场传闻瑞士央行可能会将欧元/瑞郎干预目标位由1.20瑞郎上调至1.25瑞郎.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS升0.7%,报1.2155瑞郎,美元兑瑞郎CHF=EBS升0.6%,报0.8874瑞郎.

一些交易商淡化了有关瑞士央行的传闻,称因希腊是否有能力避免违约仍是未知数,欧元仍脆弱.

德意志银行驻纽约G10汇率策略部门全球主管Alan Ruskin表示,"瑞士央行明智之举是透过保持上调欧元/瑞郎下限的可信威胁来一直令市场猜测,但预计短期内不会有动作."

美元兑日圆JPY=跌0.3%,报76.34日圆.(完)

--编译 李军;审校 母红

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