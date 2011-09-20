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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 05:50 BJT

〔加拿大股市〕小幅收高,受金矿股扶助

路透多伦多9月20日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二收高,受助于投资人对美联储将推出更多刺激经济措施的预期.

市场预计,美联储在周三为期两日的货币政策会议後将宣布干预债市压低长期利率的计划,即卖短债买长债.

金矿股领涨,受金价录得逾一周最大单日升幅带动.此前标准普尔下调意大利评等令欧洲领导人解决该地区债务危机的压力加大.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高37.84点,或0.31%,报12,209.88点,10大类股中有六种收高.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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