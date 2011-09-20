〔加拿大股市〕小幅收高,受金矿股扶助

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透多伦多9月20日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二收高,受助于投资人对美联储将推出更多刺激经济措施的预期.
市场预计,美联储在周三为期两日的货币政策会议後将宣布干预债市压低长期利率的计划,即卖短债买长债.
金矿股领涨,受金价录得逾一周最大单日升幅带动.此前标准普尔下调意大利评等令欧洲领导人解决该地区债务危机的压力加大.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高37.84点,或0.31%,报12,209.88点,10大类股中有六种收高.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类