〔国际油市〕NYMEX原油期货因美元下滑而收高,关注美联储会议

* 美元指数下滑,支撑油价

* 投资人关注美联储货币政策会议

* EIA周三将发布库存数据

路透纽约9月20日电---美国原油期货周二上涨,交投震荡,10月期货收盘後到期,在昨日下跌後反弹,市场寄望美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取更多行动提振经济.

美股涨跌互见,成交清淡,回吐稍早因对美联储期望而带动的升幅.[.NCN]

美元指数.DXY下滑提振油价.美元周二小跌,因市场预期美联储会采取进一步宽松货币政策,以刺激不断放缓的经济,但分析师表示上述举措不一定对美元不利.[FRX/CN]

美联储周二开始为期两日的货币政策会议,将在周三1815GMT发布政策决定.市场预计美联储将采取卖短债买长债行动.

经纪商和交易商也注意到10月和11月原油期货在85美元水准有支撑.

美国石油协会(API)收盘後公布,最近一周原油库存增加260万桶.汽油库存增加6.2万桶,馏分油库存增加8.1万桶.

库存报告发布前,路透对分析师调查的预估为原油库存减少70万桶,馏分油库存增加100万桶,汽油库存增加120万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收高1.19美元,或1.39%,结算价报每桶86.89美元,今日盘中交投区间为85.11-87.46美元.

11月原油期货CLX1收高1.11美元,或1.29%,结算价报每桶86.92美元,今日盘中交投区间为85.25-87.68美元.

据新华社周二发布的数据,中国8月底原油库存较上月增长2.0%.[ID:nCN1976371]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 86.89 1.19 1.4% 85.11 87.46 23,777 132,221

11月原油 86.92 1.11 1.3% 85.25 87.68 254,564 283,210

10月RBOB汽油 2.7014 0.0049 0.2% 2.6826 2.7345 24,599 33,681

11月RBOB汽油 2.6843 0.0092 0.3% 2.6638 2.7152 34,384 25,866

10月取暖油 2.9616 0.0169 0.6% 2.9342 2.9897 25,780 42,724

11月取暖油 2.9713 0.0170 0.6% 2.9440 2.9986 25,577 28,876

ICE合约

11月布兰特 110.54 1.40 1.3% 108.70 111.59 175,043 166,598

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 442,224 612,467 696,012 1,381,246 19,919

汽油 86,808 79,624 125,754 269,904 -2,718

取暖油 79,468 109,092 124,972 326,732 2,530(完)