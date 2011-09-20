〔国际油市〕NYMEX原油期货因美元下滑而收高,关注美联储会议

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 美元指数下滑,支撑油价
* 投资人关注美联储货币政策会议
* EIA周三将发布库存数据
路透纽约9月20日电---美国原油期货周二上涨,交投震荡,10月期货收盘後到期,在昨日下跌後反弹,市场寄望美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取更多行动提振经济.
美股涨跌互见,成交清淡,回吐稍早因对美联储期望而带动的升幅.[.NCN]
美元指数.DXY下滑提振油价.美元周二小跌,因市场预期美联储会采取进一步宽松货币政策,以刺激不断放缓的经济,但分析师表示上述举措不一定对美元不利.[FRX/CN]
美联储周二开始为期两日的货币政策会议,将在周三1815GMT发布政策决定.市场预计美联储将采取卖短债买长债行动.
经纪商和交易商也注意到10月和11月原油期货在85美元水准有支撑.
美国石油协会(API)收盘後公布,最近一周原油库存增加260万桶.汽油库存增加6.2万桶,馏分油库存增加8.1万桶.
库存报告发布前,路透对分析师调查的预估为原油库存减少70万桶,馏分油库存增加100万桶,汽油库存增加120万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收高1.19美元,或1.39%,结算价报每桶86.89美元,今日盘中交投区间为85.11-87.46美元.
11月原油期货CLX1收高1.11美元,或1.29%,结算价报每桶86.92美元,今日盘中交投区间为85.25-87.68美元.
据新华社周二发布的数据,中国8月底原油库存较上月增长2.0%.[ID:nCN1976371]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 86.89 1.19 1.4% 85.11 87.46 23,777 132,221
11月原油 86.92 1.11 1.3% 85.25 87.68 254,564 283,210
10月RBOB汽油 2.7014 0.0049 0.2% 2.6826 2.7345 24,599 33,681
11月RBOB汽油 2.6843 0.0092 0.3% 2.6638 2.7152 34,384 25,866
10月取暖油 2.9616 0.0169 0.6% 2.9342 2.9897 25,780 42,724
11月取暖油 2.9713 0.0170 0.6% 2.9440 2.9986 25,577 28,876
ICE合约
11月布兰特 110.54 1.40 1.3% 108.70 111.59 175,043 166,598
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 442,224 612,467 696,012 1,381,246 19,919
汽油 86,808 79,624 125,754 269,904 -2,718
取暖油 79,468 109,092 124,972 326,732 2,530(完)
--编译 李军;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类